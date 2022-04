Trotz Jugendamt: Steiler Absturz von Bianca (12)

Schulverweigerung, Drogen, Diebstahl

Bianca, die Gymnasiumsreife hatte, zog unter der Woche in eine WG im 20. Bezirk. Doch wo der Schülerin ein sicheres Umfeld geboten werden sollte, begann sich die Abwärtsspirale weiter nach unten zu drehen, beklagen die Eltern. Die Liste ihrer Vorwürfe ist lang: „Unsere Tochter musste rund 20-mal abgängig gemeldet werden“, sagt der Vater, „Sie kann tun und lassen, was sie will, war seit Monaten nicht in der Schule.“ Wohin das Kind geht, wenn es in der Früh die WG verlässt? „Sie trifft Freunde im Prater oder am Rennbahnweg, konsumiert Drogen, hat Knutschflecken und wurde auch schon beim Stehlen erwischt“, erzählt er. Auch mehrere Tage war Bianca schon abgängig.