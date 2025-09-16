Vorteilswelt
Wiener AKH lädt ein

Sicherheit für Patienten, vom ersten Atemzug an

Wien
16.09.2025 13:30
Auch Gabriela Kornek (2.v.l.), die ärztliche Direktorin des AKH, schaute letztes Jahr am Tag der Patientensicherheit bei den Infoständen vorbei.(Bild: AKH Wien)

Das AKH in Wien lädt zum Welttag der Patientensicherheit am Mittwoch wieder zu seinem Expertentag für die Allgemeinheit. Hauptthema ist dieses Jahr die Sorge für die jüngsten Patienten, doch auch zum heiklen Thema der Wechselwirkung unterschiedlicher Medikamente gibt es zum Beispiel Rat und Hilfe.

Leuchtend orange wird am Internationalen Tag der Patientensicherheit das AKH angestrahlt – die Farbe steht nicht nur ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen, sondern auch für den Internationalen Tag der Patientensicherheit. Wie jedes Jahr bringt der Tag auch heuer praktischen Nutzen für die Wienerinnen und Wiener: Von 9 bis 14 Uhr stehen in der Treffpunkthalle des AKH (Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien) Experten Rede und Antwort.

Lebensrettendes Wissen für Eltern
Entsprechend den WHO-Vorgaben steht der Tag heuer rund um die Welt im Zeichen der Sicherheit von Neugeborenen und Patienten im Kinderalter. Über die Schulter schauen lässt sich dabei etwa das medizinische Simulationszentrum, wo Wiens medizinisches Personal Notfälle immer und immer wieder üben kann, damit im Ernstfall keine – lebensrettende – Sekunde verschwendet wird. Vor allem für Eltern gibt es aber zum Thema Wiederbelebung bei den Kleinsten auch Wissen zum Mitnehmen.

Lesen Sie auch:
Dr. Zimpfer (Bildmitte) mit seinem Team und den glücklichen Müttern
Sensations-Operationen
Wiener Ärzte retten gleich fünf Babys das Leben
14.09.2025
Zwei-Klassen-Medizin
„Unwürdige“ Wartezeiten in Spital und Ordi in Wien
04.09.2025
Weltweites Ranking
Unter Top-Kliniken: AKH/MedUni Wien auf Platz 27
27.02.2025

Außerdem werden weitere Themen beleuchtet, die für alle Altersgruppen relevant sind, etwa das noch recht junge medizinische Feld von Arznei-Wechselwirkungen, dem sich seit sieben Jahren im AKH die weiterhin einzige Spezialambulanz Österreichs widmet. Am Informationstag stehen Experten für Gespräche zur Verfügung, auch Ambulanz-Termine können vereinbart werden. Dazu gibt es noch mehr Wissenswertes, etwa, wie Blutspenden sicherer gemacht werden und – nützlich vor der Verkühlungszeit – wie Infektionen durch richtiges Händewaschen vermieden werden können.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
