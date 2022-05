Gmunden-Coach: „Das wird richtig hässlich werden“

Zumal man mit Oberwart bereits eine Vorgeschichte hat und Scharmützel abseits des Parketts in entscheidenden Spielen Standard sind. „Auch jetzt zündeln sie schon wieder“, bezieht sich Stelzer auf eine Aussage von Gunners-Trainer Horst Leitner, der vorm ersten Spiel in Gmunden sagte: „Wir haben gegen eine starke Kapfenberger Mannschaft gewonnen, und zwar unbeeinflusst von irgendwelchen Diskussionen abseits des Parketts. Das soll aus unserer Sicht auch im Halbfinale so bleiben.“ Für Stelzer eine klare Anspielung auf die „Schiri-Debatte“ in den Derbys. „Das ist einfach unnötig, die Aussage hätte er sich sparen können“, so Stelzer.