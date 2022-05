Scheinwerferlicht

Wir wissen, dass Karl Nehammer nächsten Samstag in Graz auch nominell zum Bundesparteiobmann gewählt wird. Geschäftsführend hat er dieses Amt bereits seit fünf Monaten inne. Wir wissen, dass die ÖVP seit dem Kurz-Sturz in den Umfragen zehn und mehr Prozentpunkte verloren hat, in den allermeisten Umfragen hinter der SPÖ liegt. Nehammer schleudert es beim versuchten Slalom zwischen Fortsetzung des Kurz-Kurses und der Suche nach einem eigenständigen Weg.