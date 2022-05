Medizinische Versorgung nimmt wieder Fahrt auf

Umfrage bei Waidhofner Bürgern

Nach der hellen Aufregung rund um die Schließung der Chirurgie-Abteilung und deren Umwandlung in eine chirurgische Tagesambulanz in der Landesklinik in Waidhofen an der Thaya fragte die „Krone“ bei den Menschen vor Ort nach: Sehen Sie das Spital in der Stadt noch als ein vollwertiges Krankenhaus an? Zudem wollten wir wissen, was es für ein umfassendes , klinisches Angebot brauche.