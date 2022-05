Die kontrollierte Leichtsinnigkeit

Robert Schneider:Wie würdest Du Glück heute beschreiben?

George Nussbaumer: Klingt natürlich blöd, wenn einer wie ich das jetzt sagt, aber die wichtigste Zutat für Glück ist blindes Vertrauen. Und zwar Vertrauen in alles. Das ist eine Haltung. Vielleicht kann man sich das auch gar nicht erarbeiten, diese Gewissheit, dass mir nichts passieren kann. Und wenn es passiert, ist es halt so. Aber ich will nicht darüber nachdenken, was geschehen könnte, wenn es noch gar nicht geschehen ist. Diese Zutat, gepaart mit einer gewissen kontrollierten Leichtsinnigkeit, ist für mich Glück. Dann habe ich alles. Ich bin nicht jemand, der sich laufend der Frage hingibt: Was wäre, wenn? Mein Blindsein hat mich auch immer beschützt, nämlich das Leben mit einer gewissen Vorsicht zu gestalten. Klingt komisch, nicht? Wie soll ich es formulieren? Du kannst keine Freunde bekommen, wenn du permanent in dem Gefühl lebst, sie wollen ja eigentlich gar nicht deine Freunde sein.