USA: Fünf Tote bei mysteriösen Hepatitis-Fällen

In den USA sind inzwischen 109 Fälle von mysteriösen Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern gemeldet worden, darunter fünf mutmaßlich damit in Verbindung stehende Todesfälle. Die US-Gesundheitsbehörde CDC erklärte am Freitag, 90 Prozent der jungen Patienten hätten im Spital behandelt werden müssen, in 14 Prozent der Fälle sei eine Lebertransplantation nötig gewesen. Die meisten Kinder hätten sich wieder vollständig erholt.