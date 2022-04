Mysteriöse Hepatitis: Zwei Verdachtsfälle in Wien

Betroffen sind zwei Kinder, die im St. Anna-Kinderspital in Wien behandelt werden, teilte das Gesundheitsministerium am Montag auf APA-Anfrage mit. Weitere Details seien in Abklärung und wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach sind beide Kinder nicht in kritischem Zustand. Ein Klinik-Sprecher betonte, dass es sich vorerst um Verdachtsfälle handle.