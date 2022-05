Hepatitis: Mindestens 228 Kinder betroffen

Die meisten Hepatitis-Fälle bei Kindern, bei denen die Erreger von Hepatitis A, B, C, D und E als Ursache ausgeschlossen wurden, traten laut WHO in Europa auf. Die ersten Fälle waren in Großbritannien beobachtet worden, weitere gab es in anderen europäischen Ländern wie Deutschland, aber auch in Israel und Japan. Betroffen sind Kinder zwischen einem Monat und 16 Jahren. Am häufigsten erkrankten bis dato Kleinkinder unter fünf Jahren. Mindestens ein junger Patient starb an dieser Form von Hepatitis, anderen musste eine neue Leber transplantiert werden.