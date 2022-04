Vermehrt Hepatitis-Fälle bei Kindern: WHO besorgt

WHO ruft zur Wachsamkeit auf

Nach der Meldung aus dem Vereinigten Königreich wurden auch in Irland einzelne Fälle (bestätigt und unbestätigt) gemeldet, die derzeit untersucht werden, berichtet die WHO. Außerdem wurden drei bestätigte Fälle von akuter Hepatitis unbekannter Ursache bei Kindern (im Alter von 22 Monaten bis 13 Jahren) in Spanien gemeldet. Die WHO rief alle Länder auf, wachsam zu sein, um mögliche Fälle zu erkennen.