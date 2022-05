Nehammer-Steuer | Nehammer-Ohrfeige

Nehammer-Steuer. Heftig diskutiert wird er, der Vorschlag von Bundeskanzler Nehammer, zu prüfen, wie besonders hohe Gewinne von Unternehmen mit Staatsbeteiligung umgehend dem Steuerzahler zugutekommen könnten. Im Visier hat der Kanzler dabei vor allem den Verbund, der aufgrund der hohen Energiepreise gerade besonders hohe Gewinne macht. Bei der breiten Masse scheint der Vorschlag ganz gut anzukommen, wie etwa die deutliche Zustimmung in der diesbezüglichen „Frage des Tages“ via krone.at beweist. Auch aus der SPÖ kommt verhaltene Unterstützung, auch wenn Gewerkschafter und Nationalratsabgeordneter Rainer Wimmer ein „Schuldeingeständnis der ÖVP“ interpretiert. Nehammer hatte nämlich auch die Privatisierungen an sich infrage gestellt. Die Neos rücken den Kanzler daher gleich ins rote Eck: Wenn er auf diesen Positionen verharre, dann könne er sich überlegen, nächstes Jahr am 1. Mai mitzumarschieren. Freilich nicht die einzige Kritik an der Nehammer-Steuer…