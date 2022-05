Teuerung hält auch bei Freizeitparks Einzug

Nicht nur im Haushalt steigen die Energiekosten rapide. Das satte Plus bei Strom, Gas und Co. spüren auch Salzburgs Anbieter im Erlebnis- und Freizeitsektor: „Sehr deutlich sogar“, seufzt mit Norbert Winding der Haus der Natur-Direktor. Über 300.000 Besucher frequentieren das beliebte Ausflugsziel im Herzen der Mozartstadt jährlich. Naheliegend, dass das größte Museum in Salzburg mit 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche von der Teuerung betroffen ist. Unzählige Lichtquellen, das Beheizen von Aquarien, elektronische Anwendungen – da ist viel Energie notwendig.