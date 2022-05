Kostenexplosion: Koralm-Kraftwerk in weiter Ferne

Am „grauen Kapitalmarkt“ gesperrt

Das Gerücht, wonach die Porr, die (so wie die Andritz-Hydro GmbH) mit einem Prozent an der Betreibergesellschaft beteiligt ist, als Partner abgesprungen sei, will diese „nicht kommentieren“. Versuche von Forstwirt Peter Masser, treibendste Kraft hinter dem Pumpspeicher, über den nicht staatlich regulierten „grauen Kapitalmarkt“ an Geld zu kommen, sollen - wie der „Krone“ bestätigt wird - final gescheitert sein.