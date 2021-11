„Aus meinen Gegnern spricht nur der Neid“

An einem so nebeligen Morgen wie diesem ist man für moderne Technik besonders dankbar. Erst recht, wenn das Ziel einer der entlegensten Orte der Steiermark ist: Garanas im weststeirischen Koralm-Gebiet. Aber nicht nur das Navi gibt Sicherheit, auch die zunehmende Dichte an Fahrverbotsschildern bestärkt das Gefühl, am richtigen Weg zu sein. „Wir wollen keinen Besuch“, bestätigt Peter Masser gerade heraus den Ruf, der ihm vorauseilt. „Außerdem gehört der Grund ja uns.“ Zu viele schlechte Erfahrungen hätte man in der Vergangenheit gemacht.