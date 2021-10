Koralm-Kraftwerk: Weststeirer bangen um ihr Wasser

Am Mittwoch endet die vierwöchige Frist

Damit reiht man sich in eine immer länger werdende Schlange an Gegnern ein: Anrainer, Bürgerinitiativen, Naturschutzbund und weitere NGOs haben sich bislang offiziell mit weitreichenden Argumenten gegen den Mammutbau ausgesprochen. Und natürlich auch Ute Pöllinger in ihrer Funktion als steirische Umweltanwältin: „Mir geht es vorrangig um die Interessensabwägung, den Schutz des im Projektgebiet beheimateten Alpensalamanders und die Aufhebung von Naturdenkmälern zugunsten der Projektwerber durch das Land“, resümiert die Biologin im Gespräch mit der „Krone“.