Datenschutzbedenken für Stadträtin Sima „absurd“

In einem offenen Brief an Sima und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatten sich am Donnerstag mehrere NGOs - darunter die Grundrechts-Plattform „epicenter.works“, Amnesty International und System Change not Climate Change - gegen eine mögliche Überwachung der Einfahrtsstraßen zur Wiener Innenstadt mit Kameras ausgesprochen.