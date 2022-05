Videoüberwachung in Wiener City: NGOs alarmiert

Überdies finde in der Innenstadt ein großer Teil der Versammlungen in Wien statt, betonen die NGOs. „Eine Videoüberwachung dieses Ausmaßes lässt uns befürchten, dass sie eine abschreckende Wirkung auf die Bevölkerung haben könnte, in Zukunft nicht mehr an Versammlungen in der Wiener Innenstadt teilzunehmen.“ Aufgerufen wird nun, „gelindere Mittel“ anzuwenden. Wobei betont wird, dass das Ziel einer Verkehrsberuhigung als „grundsätzlich unterstützenswert“ erachtet wird.