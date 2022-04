Radfahren und Zufußgehen attraktiver & sicherer?

Schon viel Kritik an StVO-Novelle

In einer ersten Reaktion des ÖAMTC stellte dessen Verkehrsjurist Matthias Wolf fest, dass eine endgültige Bewertung der Novelle erst möglich sei, wenn der Entwurf vorliegt. Trotzdem kritisiert der ÖAMTC-Experte die geplante Roteinbiege-Regel per Grünpfeil für Radfahrer: „Laut Statistik ereignet sich die Hälfte aller Unfälle mit Radfahrenden an Kreuzungen. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wieso gerade dort mit komplizierten Regeln noch mehr Unsicherheit geschaffen wird.“ Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) lobte hingegen die Neuerungen und bezeichnete sie als „längst überfälligen Schritt“, denn so bekomme „Österreich endlich Regelungen, die in anderen europäischen Staaten schon lange gang und gäbe sind“.