Polizei warnt vor Phishing-Welle in Salzburg

Das Bedenkliche an der Sache: Die Betrüger führen in diesen Emails Passwörter an, die zumeist tatsächlich jene der Betroffenen sind. Weiters behaupten die Täter, aufgrund der Passwörter auch Zugriff auf die Kameras und Mikrofone der Computer zu haben. Und deswegen verlangen sie 400 Euro in Bitcoins.