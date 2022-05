In Linz ist schon fast alles bereit zum Abheben

Am Freitag, 13. Mai, landet die European-Air-Charter-Maschine aus Sofia kommend in Linz, am Samstag hebt sie um 6 Uhr das erste Mal dienstmäßig ab - und zwar nach Rhodos! Das Flugzeug ist den ganzen Sommer in Hörsching stationiert und somit die Basis für das Angebot an Ferienflügen, die enorm stark nachgefragt werden.