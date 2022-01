Hörsching will heuer die 200.000er-Marke knacken

Montag landet wieder die Antonov 225 in Linz

Corona hinterlässt auch wirtschaftlich Spuren: 2020 und im Vorjahr wurden Verluste eingefahren, die dank der Rücklagen ausgeglichen werden können. Hoffnungsschimmer: Das Frachtgeschäft läuft so gut wie noch nie. Linz punktet hier mit Flexibilität. Am Montag landet erneut die Antonov 225 in Linz, das größte Frachtflugzeug der Welt.