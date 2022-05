Leidenschaft auf Sparflamme?

Mit 52 Jahren hat Sabine ihre große Liebe kennengelernt. Mittlerweile sind sie und ihr Partner acht Jahre zusammen. Trotz der guten Beziehung stellt sie bei einer Befragung mit Bedauern fest: „Dieses Feuer, das es am Anfang gab, dieses Neue ist weg.“ Ihrer Paarbeziehung fehlt es seit einiger Zeit an sexueller Spannung. Damit ist Sabine nicht allein. Nur bei einem von drei Paaren bleibt das Sexleben auch nach Jahren noch so leidenschaftlich wie zu Beginn der Beziehung.