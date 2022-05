Warum Inklusion beim Thema Wohnen so wichtig ist

Das Recht auf ein „selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft“ ist im Artikel 19 der 2008 ratifizierten Behindertenrechts-Konvention verbrieft. Dazu zählt auch die freie Wahl behinderter Menschen, wie, wo und mit wem sie wohnen wollen. Einige Gemeinden verfolgen beim Wohnbau bereits den Gedanken der Inklusion, so entsteht etwa in Lustenau gerade eine Wohnanlage mit inklusiven Wohnformen.