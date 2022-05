Afghanistan: 22 Tote bei Überschwemmungen

Seit die Islamisten am 15. August die Macht in Kabul übernommen hatten, nahm die Armut weiter zu. So fließen etwa weniger Hilfsgelder in das Land mit etwa 40 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Derzeit stehen viele Staaten vor der Frage, wie sie Afghanistan helfen können, ohne dass die Taliban davon profitieren.