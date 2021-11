Afghanistan: 1 Mio. Kinder von Hungertod bedroht

In den vergangenen drei Jahren gab es zwei Dürreperioden, darunter eine im laufenden Jahr. Der Preis von Weizen habe sich im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent erhöht. Die Wirtschaft in Afghanistan ist in eine schwere Krise gerutscht, viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben wegen unbezahlter Löhne das Land verlassen. Laut der norwegischen Flüchtlingshilfe sind seit der Machtübername durch die Taliban mehr als 300.000 Afghanen in den Iran geflohen. Zurzeit würden täglich 4.000 bis 5.000 Menschen in das Nachbarland fliehen.