Security stoppt Dieb auf Flucht in Designer Outlet

Im Täterauto entdeckten Beamte erbeutete Kleidung aus verschiedenen Geschäften und einen in Parndorf entwendeten E-Scooter. Sichergestellt wurden weiters verbotene Waffen wie ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock und ein Bajonettmesser, Drogen, ein entfremdeter slowakischer Personalausweis und ein in Österreich gestohlenes Kennzeichen. Die Frau fasste eine Anzeige auf freiem Fuß aus. Der Mann sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt.