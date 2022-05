Bei Coronademo auf Polizisten zugefahren

Zu dem Vorfall kam es im Februar, als die Frau die Demonstration vorzeitig verlassen wollte. Sie sei in ihrem Wagen an den Demonstrierenden vorbeigefahren, habe eine Österreich-Fahne aus dem Fenster gehalten und Parolen wie „Widerstand“ gerufen. Einer Polizeikontrolle habe sie sich widersetzt. Vor Gericht räumte sie ein, sie habe gesagt, sie tue nicht, was die Polizei von ihr wolle. Als sich ihr bei einem Kreisverkehr ein Beamter in den Weg stellte und erhobenen Armes „Stopp!“ rief, soll die Frau das Auto beschleunigt haben und auf den Polizisten zugefahren sein. Dieser brachte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit.