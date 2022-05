Inflation macht auch Arbeitern das Leben schwer

Er verteidigt deshalb auch die Forderungen der Gewerkschaften bei den aktuellen Lohn- und Gehaltsverhandlungen: Um sechs Prozent etwa sollen die Löhne und Gehälter in der Papier- und Elektroindustrie steigen. „Der Spielraum ist da. Die Coronakrise war für viele Firmen nicht so schlimm wie erwartet. Dafür haben Kurzarbeit und Staatshilfen gesorgt.“ Viele Unternehmer würden davon ausgehen, heuer ihre Verluste wieder wettmachen zu können. Einige - vor allem ATX-Unternehmen - hätten sogar in der Krise „fette Gewinne“ gemacht und Dividenden an ihre jeweiligen Aktionäre ausgeschüttet.