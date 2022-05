Senden Sie uns Ihre schönsten Muttertagsgedichte!

Am 8. Mai ist Muttertag! Neben Blumen und Süßigkeiten sind auch selbst gemachte Geschenke besonders beliebt. Deshalb suchen wir von unseren Lesern die liebsten Gedichte zum Muttertag. Senden Sie uns Ihre und mit etwas Glück wird Ihr Gedicht am Muttertag in der „Krone“-Community veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung unten in den Kommentaren oder per E-Mail an forum@krone.at!