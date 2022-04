Wiener geben im Schnitt 50 Euro für Muttertag aus

Befragt wurden 202 Wiener. „Vor allem Blumen sind ein beliebtes Geschenk, dicht gefolgt von Pralinen und Süßigkeiten sowie Selbstgemachtes“, sagte die Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Gumprecht, am Mittwoch. Am häufigsten werden zu diesem Anlass Rosen gekauft, danach folgen Orchideen und Tulpen.