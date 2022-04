Probeführerscheinbesitzer rasten wie die Irren

Welser Polizisten führten am Freitag in der Zeit von 20.15 bis 22 Uhr in einer 70er-Zone auf der B1 Fahrtrichtung Westen Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 20.20 Uhr wurde ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Wels mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h gemessen. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.