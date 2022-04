1500 Kilometer langer Fußmarsch in die Freiheit

Sein Auftritt ist respekteinflößend! „Kleiderschrank“ Safet Feratovic ist Sicherheitschef in der Paschinger Lasersporthalle von Unternehmer Emil Bauer. Der muslimische Austro-Bosnier kontrolliert mit strengem Blick täglich auch die Sicherheitsvorkehrungen in der Kinder-Riesenspielhalle „Lollipark“.



Er ist der Typ, mit dem man sich sicherheitshalber nicht anlegen sollte. Feratovic zeigt aber im Gespräch viel Menschlichkeit und Wärme: „Ich bin Österreich sehr dankbar, dass ich hier so gut aufgenommen wurde. Ich bin zwar in Podgorica in Montenegro geboren, meine Heimat ist aber Österreich. Ich fühle mich als Österreicher und möchte etwas zurückgeben.“