Abgehärtete können den Sprung ins kühle Nass wagen

Auch wenn sich der Sommer derzeit noch bedeckt hält, lässt die Sonne heute nur erahnen, was sie kann. Dem optimistischen Start in die Freibad-Saison tut dies aber keinen Abbruch. Es verspricht ein „Sommer wie damals“ zu werden – frei von jeglichen Corona-Beschränkungen. All jene, die der Winterkleidung ent- und in Badehose und Bikini hineinschlüpfen wollen, haben bereits an diesem Wochenende einige Möglichkeiten dazu.