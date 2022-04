Snapchat bringt Selfie-Drohne „Pixy“ auf den Markt

Die rund 101 Gramm leichte Selfie-Drohne im Taschenformat soll es Snapchat-Nutzern ermöglichen, „den Moment aus einer neuen Perspektive einzufangen“. Mit einem einfachen Tastendruck fliege „Pixy“ auf vier voreingestellten Flugbahnen und lande am Ende der lediglich 10 bis 20 Sekunden langen Flüge wieder „sanft“ in der Hand des Nutzers, so Snapchat in einer Mitteilung.