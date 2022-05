Korruption schadet uns allen! Tun wir etwas

Ein weiteres bekanntes Problem ist die Postenschacherei in Österreich. Posten im öffentlichen Sektor werden immer wieder nicht danach besetzt, wer am geeignetsten und qualifiziertesten ist, sondern nach parteipolitischer Nähe. Als Folge davon erleben wir (zu) oft, dass Personen ohne Parteinähe nicht die gleichen beruflichen Chancen haben und andere sich dafür in Positionen finden, für die sie kaum bis oft überhaupt nicht geeignet sind.