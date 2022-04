Kopftuchverbot im Kindergarten bald Geschichte?

Salzburg und Tirol als Vorreiter

In ihrem Positionspapier für die laufenden Verhandlungen zur neuen 15a-Vereinbarung schlagen die Länder nun mit Verweis auf das VfGH-Urteil vor, den Passus zum Kopftuchverbot im Kindergarten zu streichen. „Ich werde dieses Kopftuchverbot nicht mehr gesetzlich verankern“, betonte Salzburgs Bildungslandesrätin Andrea Klambauer (NEOS). Auch in Tirol wurde das Kopftuchverbot in der vorliegenden Novelle des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz gestrichen, so Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Tiroler Landtag sei für Mai 2022 vorgesehen.