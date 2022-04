Blumenmarkt weckt die Gartenlust

„Nützlingswerkstatt“ vermittelt Wissenswertes

Wissenswertes rund um die Nützlinge und wie sie sich im Garten wohlfühlen vermittelt die „Nützlingswerkstatt“ des Bildungszentrums Ehrental. Die Hotels für Wildbienen, Ohrwürmer oder Schlupfwespen können auch ganz einfach selbst gebaut werden. Eine an drei Seiten geschlossene Holzbox kann mehrmals abgeteilt werden. In ein Abteil kommt Holzwolle und davor ein Gitter, damit nichts raus fällt. Weitere Abteile können mit Ästen, in die Löcher gebohrt wurden, bestückt werden. Die Bohrlöcher sollten einen Durchmesser von zwei bis neun Millimeter haben, um den nützlichen Insekten Unterschlupf zu bieten.