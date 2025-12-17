Zu Weihnachten der kleine Manu Hoffnung schenken

Das aufgeweckte Mädchen wurde daraufhin liebevoll von seinen Großeltern, den Eltern ihrer verstorbenen Mama, aufgenommen. Doch die Familie blieb von einem weiteren Schicksalsschlag nicht verschont. „Erst vor acht Monaten hat Manus Oma ihre Tochter begraben müssen und nun verlor auch ihr Gatte, der Opa von Manu, den Kampf gegen eine Krankheit“, schildert eine Freundin der Familie. Manus Oma ist mit 72 nun alleinerziehend; sie gibt alles für ihre Enkelin.