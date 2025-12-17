Zu Weihnachten der kleine Manu Hoffnung schenken

Ein erst vierjähriges Mädchen verlor ihre alleinerziehende Mutter. So können Sie helfen.
Es ist ein Schicksalsschlag, der wohl schlimmer nicht sein könnte. Die kleine Manuela (Name geändert) ist erst vier Jahre alt, verlor heuer im Frühjahr ihre alleinerziehende Mama an Krebs. Der Vater hatte die Familie aus Südkärnten bereits zuvor im Stich gelassen.
Das aufgeweckte Mädchen wurde daraufhin liebevoll von seinen Großeltern, den Eltern ihrer verstorbenen Mama, aufgenommen. Doch die Familie blieb von einem weiteren Schicksalsschlag nicht verschont. „Erst vor acht Monaten hat Manus Oma ihre Tochter begraben müssen und nun verlor auch ihr Gatte, der Opa von Manu, den Kampf gegen eine Krankheit“, schildert eine Freundin der Familie. Manus Oma ist mit 72 nun alleinerziehend; sie gibt alles für ihre Enkelin.
Sie, liebe Leser, können aber über „Krone hilft“ etwas tun, um für die Zukunft des Mädchens vorzusorgen, ihr zumindest etwas an Sicherheit zu geben. Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie unter dem Kennwort „Zukunft“ an Krone-Leser helfen, IBAN: AT 45 3900 0000 059 19006
Wir stellen uns mit dem Verein „Krone-Leser helfen“ in den Dienst jener, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen:
Helfen Sie Thomas, der ein Schütteltrauma erlitten hat: Kennwort Trauma
Damit Weihnachten für Sude und ihre Familie schön wird: Kennwort Zuhause
Unterstützung für eine alleinerziehende Mama und ihren Sohn: Kennwort Schicksalsschlag
IBAN: AT45 3900 0000 05919006, Verein Krone-Leser helfen
Alle Informationen zum gemeinnützigen Verein Krone-Leser helfen und zur steuerlichen Absetzbarkeit der Spenden auf https://www.kronehilft.at/
Spenden, die das Ziel übersteigen bzw. zwei Monate nach Erscheinen des Artikels einlangen, können für andere Hilfsaktionen genutzt werden.
