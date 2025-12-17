Seine Heimat wird zum Schauplatz von Krimi

Jungautor Samuel Grimm aus dem Defereggental veröffentlichte sein 8. Buch. In „Tatort Osttirol“ erzählt er mit Alexander Troger von einem Fall an bekannten Orten.
Der junge Spitzensportler Mark Steiner wird bei einem Schwimmausflug seiner Klasse tot am Grund des Tristacher Sees gefunden. Seine Klassenkollegin Lilli Monitzer glaubt nicht an einen Unfall und macht sich mit dem Polizisten Kai Vinatzer auf die Suche nach Indizien eines Mordes. Dabei werden sie aber plötzlich aus dem Hintergrund angegriffen – mit Tränengas.
Mehrere Publikationen
So könnte man das Buch des Jungautors Samuel Grimm (19) zusammenfassen. Mit Alexander Troger schrieb er den Krimi „Tatort Osttirol“. Darin rücken bekannte Schauplätze in den Mittelpunkt. „Wir wollten einen Ort nehmen, den jeder kennt, und dazu Figuren kreieren, die sonst nicht oft vorkommen.“ Die Charaktere im Buch sind fiktiv, wurden jedoch von Freunden und Kollegen inspiriert.
Grimm verfügt bereits über viel Erfahrung: Schon in der Volksschule schrieb er Detektiv-Geschichten. Später sollten Kurzgeschichten oder Fantasy-Bücher folgen. „Tatort Osttirol“ ist bereits seine achte Publikation.
Vor wenigen Wochen wurde das Buch veröffentlicht und ist nun online und in Buchhandlungen erhältlich. Wie es weitergeht, ist klar: „Bücher schreiben, das will ich auf jeden Fall auch in Zukunft. Es ist meine große Leidenschaft. Wir sind dabei, einen zweiten Teil zu planen“, freut sich Grimm.
