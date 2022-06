Skullcandy Grind Fuel: Smarte Stöpsel im Test

Smarte Features

Unter dem Label „Skull iQ“ bietet der Hersteller schließlich eine Reihe einzigartiger Features an. So können etwa auf Tastendruck am Stöpsel Fotos mit der Smartphone-Kamera gemacht werden (sofern diese dort bereits aktiviert wurde) oder Audioinhalte mit anderen Skullcandy-Nutzern geteilt werden. „USP“ ist aber wohl die Funktion „Spotify Tap“, die eine direkte Steuerung, also ohne Umwege über Google Assistant & Co., des Streamingdienstes per Sprachbefehl erlaubt. Ein nettes Feature, das beim Joggen durchaus hilfreich sein mag, in der voll besetzten U-Bahn dagegen weniger Verwendung finden dürfte.