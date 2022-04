Erste Anzeichen eines Burnouts erkennen

Die Zahl der Burnout-Betroffenen ist in den vergangenen beiden Jahren - auch aufgrund der Corona-Pandemie - gestiegen. Mögliche Folgen sind Jobverlust, Arbeitsunfähigkeit und Depressionen. Wer frühe Warnsignale erkennt und rasch handelt, kann ein „Ausbrennen“ noch rechtzeitig verhindern. Experten der Österreichischen Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS) klären anlässlich des „Welttages für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz“ am 28. April auf - und liefern Ansätze zur Vorbeugung.