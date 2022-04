Ukraine: NATO kündigt Lieferung schwerer Waffen an

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Donnerstag angekündigt, dass das nordatlantische Verteidigungsbündnis die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren weiterhin mit Waffenlieferungen unterstützen wird. Dazu gehören auch schwere Waffen, sagte Stoltenberg am Donnerstag vor den Beratungen der 30 Außenminister der NATO-Länder in Brüssel. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte bei seinem Eintreffen, die Ukraine brauche „Waffen, Waffen und Waffen“. „Wir wissen, wie man kämpft, wir wissen, wie man gewinnt.“