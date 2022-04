„Da hilft nur noch ein Lottogewinn“

Ebbe in den Geldbörsen und auf den Konten - Lebensmittel, Gas, Strom, alles teurer, nur die Löhne steigen nicht. Die Hoffnung vieler Wiener: ein Lottogewinn. Der Siebenfachjackpot am kommenden Mittwoch als Ausweg aus der Teuerungshölle. Wir haben uns vor drei Trafiken in Döbling umgehört. Pensionist Stefan Jirges (71) versucht sein Glück schon seit dreißig Jahren. Auch er spürt die Teuerungen enorm. Genauso wie Renata Pejic, die auch einen Schein ausgefüllt hat: „Vor der nächsten Strom- und Gasabrechnung zittere ich.“