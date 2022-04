Hennessey Mammoth: 6x6-Pick-up hat über 1000 PS!

Die Serienmaschine arbeitet auch in dem Fahrzeug, das als Basis für den Mammoth 6x6 dient, den zum Modelljahr 2021 in den USA eingeführten Performance-Pickup RAM TRX. Den haben sie in Sealy auf 7,19 Meter gestreckt und eine zweite Hinterachse druntergeschraubt. Beide Hinterachsen sind sperrbar. Zwar gibt es den Mammoth auch mit zwei Achsen, aber ja, in Texas ist (fast) alles etwas größer.