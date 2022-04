Nutztierarzt: „Hygiene spielt große Rolle“

Können bestimmte Böden Krankheiten bei Tieren hervorrufen?

Hygiene und Komfort sind das A und O. Klauen, Gelenke und Haut reagieren auf die höhere Beanspruchung durch zu harte Liegeflächen, Verschmutzungen und verlängerte Stehzeiten, wenn die Liegefläche nicht attraktiv ist. In der Vollspaltenhaltung kann es wegen fehlender Beschäftigung zu Druckstellen an Gelenken oder Kannibalismus in Form von Ohren- und Schwanzbeißen kommen. Aber auch andere Böden bringen das Risiko mit sich. Ammoniak, ein reizendes Ausscheidungsgas, muss bei Vollspalten-, Teilspalten- und Tieflaufsystemen durch eine Lüftung aus dem Raum entfernt werden – dadurch könnte es zu Bindehautentzündungen kommen. Wird auf Liegeflächen zu wenig nachgestreut, verdreckt das Tier und die Klauen nehmen durch die zu feuchte Umgebung Schaden. Tiergesundheit ist also nicht nur vom Haltungssystem abhängig.