David Egger zum neuen SP-Chef in Salzburg gewählt

„Wir werden Salzburg neu bauen“

In seiner knapp einstündigen Rede deponierte der Landesvorsitzende dann eine klare Ansage: „Wir werden Salzburg neu bauen.“ Und weiter: „Unser Ziel ist es, wieder stärkste Kraft in Salzburg zu werden. Wir haben es schon einmal geschafft. 2023 ist vielleicht optimistisch, aber liebe ÖVP: Ich bin jung und motiviert, und ich ziehe mir die Laufschuhe an.“ Wiederholt prangerte er eine Politik der „Seilschaften und Freunderlwirtschaft“ der ÖVP und einen „konservativen Stillstand“ an, Seitenhiebe gab es aber auch für die mitregierenden Grünen („sie sind wahrscheinlich mittlerweile der Umweltbund der ÖVP geworden“) und NEOS. Völlig unerwähnt blieb hingegen die FPÖ, neben der SPÖ die zweite Oppositionspartei im Landtag.