Putin stoppt Erstürmung von Stahlwerk in Mariupol

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag die Erstürmung des Stahlwerks Asowstal in der seit Wochen umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol gestoppt. Stattdessen solle das Gelände abgeriegelt werden, sodass „nicht mal eine Fliege durchkommt“. Am Mittwoch hatte ein ukrainischer Kommandeur einen verzweifelten Appell auf Facebook geteilt. Hunderte Zivilisten, Soldaten und Verwundete stecken seit Tagen in den Tunneln der Anlage fest.