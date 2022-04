Boris Bukowski und Stefanie Werger auf der Bühne

Die „Grande Dame“ der österreichischen Musikszene sagt adieu. Auf ihrer großen Abschiedstournee unter dem Titel „Langsam wea i miad“ will Stefanie Werger noch einmal die schönsten, heimischen Konzertbühnen betreten. Am 1. September um 20 Uhr macht die Sängerin in Wiesen Station. Auf dem Programm stehen alle ihre Hits. „Stoak wie a Felsen“ darf keinesfalls fehlen.