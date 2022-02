Schiffe rücken vor: China-Überfall auf Taiwan?

Nach der Militäroffensive Russlands in der Ostukraine bangt man nun in Taiwan, dass sich China Moskau zum Vorbild nehmen könnte und ebenfalls einen Überfall plant. Ersten (unbestätigten) Medienberichten zufolge seien chinesische Kriegsschiffe am Donnerstag bereits in Taiwans Hoheitsgewässer eingedrungen. China sieht Taiwan als sein Staatsgebiet an.