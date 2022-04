Verdächtiger versteckt sich vor Polizei in Schrank

In Wohnung der Lebensgefährtin entdeckt

Am 19. April 2022 wurde er in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Steyr festgestellt und festgenommen. Er versuchte sich der Verhaftung zu entziehen, indem er sich in einem Schrank versteckt hatte. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und Verständigung des zuständigen Richters des Landesgerichts Steyr wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Linz eingeliefert.